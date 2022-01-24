Гендиректор ВОЗ: для появления новых штаммов COVID-19 созданы идеальные условия

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на открытии 150-й сессии исполкома организации, оценил вероятность возникновения новых разновидностей COVID-19.

По мнению специалиста, коронавирус, скорее всего, продолжит мутировать, для этого в мире есть все условия. Как подчеркнул глава ВОЗ, нельзя с уверенностью сказать, что на "омикроне" пандемия закончится, передаёт РИА Новости.

"Опасно полагать, что "омикрон" будет последним штаммом, который завершит пандемию. Напротив, на глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых вариантов", — сказал Гебрейесус.

Он добавил, что новые мутации COVID-19 могут быть более заразными и смертоносными, чем ранее выявленные.

В конце ноября 2021 года в ЮАР впервые обнаружили омикрон-штамм коронавируса. Учёные из ВОЗ предупредили, что он передаётся от человека к человеку быстрыми темпами.

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