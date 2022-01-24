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Автор Николай Ткаченко

РИА Новости: в России пока еще свободны от «омикрона» двадцать регионов

Общество

На утро понедельника, 24 января, в России осталось еще двадцать регионов, в которых официально не было зафиксировано обнаружение нового штамма коронавируса. В 65 регионах "омикрон" уже подтвержден. Такие данные приводит РИА Новости.

РИА Новости: в России пока еще свободны от «омикрона» двадцать регионов

Однако пока на долю "омикрона" и других штаммов приходится менее половины всех случаев заражения (48,1%), тогда как доля "дельты" среди всех случаев составляет 51,9%.

"Омикрон" уже выявлен во всех регионах Северо-Кавказского, Южного, Приволжского и Уральского федеральных округов.

На Северо-Западе "омикрон" не обнаружен только в одном субъекте — Ненецком автономном округе. В Сибири свободными от него остаются Новосибирская и Кемеровская области и Алтайский край.

Шесть регионов на Дальнем Востоке пока не сообщили об "омикроне". Это Камчатский и Забайкальский края, Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономные области и Чукотка.

Больше всего регионов без "омикрона" в Центральном Федеральном округе — десять. Нового штамма, по официальным данным, нет в Ярославской, Тверской, Смоленской, Тульской, Костромской, Ивановской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Курской областях.

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия коронавирус
Новости
РИА Новости: в России пока еще свободны от «омикрона» двадцать регионов
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