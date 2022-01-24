Британский профессор Спектор назвал симптомы "омикрона" у вакцинированных

Признаки заражения омикрон-штаммом у пациентов, прошедших вакцинацию от коронавируса, очень похожи на обычную простуду. Об этом заявил британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.

В интервью изданию The Conversation он назвал пять основных симптомов, с которыми чаще всего обращаются к медикам заражённые "омикроном", имеющие прививку от COVID-19:

Насморк;

Чихание;

Усталость;

Головная боль;

Боли в горле.

При этом на повышение температуры, кашель и потерю обоняния жалуются лишь порядка 50% пациентов с омикрон-штаммом, отметил врач.

"Вариант "омикрон" вызывает симптомы, которые больше напоминают обычную простуду. Меньше всего системных симптомов у людей, прошедших вакцинацию", — сказал Спектор.

В конце ноября 2021 года омикрон-штамм COVID-19 впервые выявили в ЮАР. Он распространился уже по 110 странам, в том числе и по РФ. Как отмечали учёные из ВОЗ, "омикрон" передаётся от человека к человеку намного быстрее, чем индийская "дельта".

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