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Автор Юлия Миленина

Британский профессор Спектор назвал симптомы "омикрона" у вакцинированных

Здоровье

Признаки заражения омикрон-штаммом у пациентов, прошедших вакцинацию от коронавируса, очень похожи на обычную простуду. Об этом заявил британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.

Британский профессор Спектор назвал симптомы "омикрона" у вакцинированных

В интервью изданию The Conversation он назвал пять основных симптомов, с которыми чаще всего обращаются к медикам заражённые "омикроном", имеющие прививку от COVID-19:

  • Насморк;
  • Чихание;
  • Усталость;
  • Головная боль;
  • Боли в горле.

При этом на повышение температуры, кашель и потерю обоняния жалуются лишь порядка 50% пациентов с омикрон-штаммом, отметил врач.

"Вариант "омикрон" вызывает симптомы, которые больше напоминают обычную простуду. Меньше всего системных симптомов у людей, прошедших вакцинацию", — сказал Спектор.

В конце ноября 2021 года омикрон-штамм COVID-19 впервые выявили в ЮАР. Он распространился уже по 110 странам, в том числе и по РФ. Как отмечали учёные из ВОЗ, "омикрон" передаётся от человека к человеку намного быстрее, чем индийская "дельта".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Темы covid-19 коронавирус
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