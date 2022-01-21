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Автор Юлия Миленина

Песков назвал предсказуемой ситуацию с распространением "омикрона" в РФ

Здоровье

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с распространением омикрон-штамма коронавируса на территории РФ.

Песков назвал предсказуемой ситуацию с распространением "омикрона" в РФ

По его словам, новая волна инфекции, вызванная "омикроном", займёт "определённое время" в России. Он подчеркнул, что эксперты могут рассчитать этот период, основываясь на информации о распространении этого штамма в других государствах.

"По опыту других стран, в целом предсказуемо развитие этой волны и продолжительность этой волны", — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом пресс-секретарь президента РФ не уточнил, когда именно заболеваемость пойдёт на спад.

Ранее российский лидер Владимир Путин предупреждал, что после новогодних праздников в стране ожидаются новые всплески COVID-19, в том числе связанные с проникновением варианта "омикрон". Он призвал жителей РФ и дальше носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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