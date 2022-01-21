Иммунолог рассказал, как подцепить "омикрон" на улице

Несмотря на все предупреждения врачей о том, что в Россию пришёл уже новый — очень заразный, по сравнению с "собратьями" — штамм коронавируса, россияне пока ещё продолжают порой проявлять беспечность.

Например, маски мы надеваем, исключительно входя в помещение (да и то, в основном, потому что так предписывают правила). На улице же предпочитаем дышать, ничем не защищаясь. Однако, по словам иммунолога Михаила Костинова, подцепить "омикрон" вполне реально и на воздухе.

По его словам, зимняя погода, конечно, в определённой мере защищает от заражения: вирус не любит холода, снега и даже изморози.

Но, если близко подойти к носителю вируса, то даже трескучий мороз может не спасти:

"Если молча пройти мимо зараженного человека, то шансы заразиться коронавирусом заметно уменьшатся. Разговор и объятия с инфицированным увеличивают риск заболевания. Большую опасность несут кашель и чихание в сторону здорового человека. Даже на улице зимой", — сказал врач в интервью АиФ.

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