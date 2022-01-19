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Автор Елена Былкина

Мясников объяснил, чем лечиться от "омикрона" дома

Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как лечиться в домашних условиях, если вас атаковал штамм COVID-19 "омикрон".

Мясников объяснил, чем лечиться от "омикрона" дома

Медик уверен, что никому не удастся избежать заражения новым штаммом коронавируса.

Он объяснил, в каких случаях необходимо обращаться за медицинской помощью:

1. Одышка в покое или при небольшой физической нагрузке.
2. Постоянно высокая температура, выше 38 градусов.
3. Показания пульсоксиметра постоянно ниже 94.

Температура не даёт размножаться вирусу

Врач рассказал, что в организме повышается температура, чтобы предотвращать размножение вируса, который не может распространяться при температуре 38 и выше. Сбивать температуру нужно, если человек плохо её переносит. Он рекомендует спасаться парацетамолом:

"Доза не должна превышать 3 грамма в сутки. Помните, многие популярные "порошки" тоже содержат парацетамол)", — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Медик напомнил, что аспирин противопоказан детям и беременным.

"У препаратов типа вольтарена, ибупрофена, нурофена и прочих НСПВС куча побочных эффектов, особенно у пожилых. (Если всё же их приходится принимать при сопутствующем болевом синдроме, то обязательно вместе с препаратами, типа омепразола, защищающих слизистую желудка). Упорная температура, не снижающаяся жаропонижающими — повод для обращения к врачу", — объяснил врач.

При насморке врач рекомендует промывать нос соляными растворами. С болью в горле теледоктор советует справляться с помощью полосканий хлоргексидином или мирамистином.

Чем не надо лечиться

Мясников в очередной раз предостерёг от лечения вирусных заболеваний антибиотиками.

"Это не бактериальная ангина, тут вирус. На вирус антибиотики не действуют, а вот получить резистентность (нечувствительность) к антибиотикам или их побочное явление можно очень быстро!" — предупреждает врач.

По опыту бабушек и без самодеятельности 

Телеведущий советует обратиться к опыту наших бабушек: соблюдать постельный режим, проветривать комнату, обильно пить жидкость, питаться бульончиками и кашами. 

"При более выраженных симптомах МЗ рекомендует противовирусные препараты с широким спектром активности, такие как, например, умифеновир. Также возможно применение капель в нос с Интерфероном-альфа 2-б", — рекомендует теледоктор.

Мясников категорически не рекомендует лечить коронавирус стероидными гормонами и кроверазжижающими препаратами. Эти средства может назначить только врач.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Омикрон наступает, в call-центрах ажиотаж
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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