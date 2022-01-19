Мясников назвал симптомы "омикрона", при которых нужна помощь врача

Постоянная высокая температура, одышка и низкая сатурация при заражении омикрон-штаммом коронавирусной инфекции являются основаниями для обращения к врачу, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

Как уточнил медик в своём телеграм-канале, обратиться к врачу нужно при постоянной температуре выше 38° С, одышке, которая проявляется в состоянии покоя или при небольших нагрузках, а также в том случае, если показания пульсоксиметра ниже 94.

По мнению Мясникова, тем, у кого этих симптомов нет, обращение к врачу не требуется.

"Мы же, как правило, не обращаемся к врачу с ОРЗ и правильно делаем, лёгкая вирусная инфекция проходит сама. Как и 90% предыдущих штаммов COVID-19, и тем более "Омикрон"", — заявил медик.

Он отметил, что новый вариант коронавируса проявляется симптомами "банального ОРЗ". Процент осложнений при "омикроне", по словам Мясникова, является незначительным. Врач подчеркнул, что минимизировать риск тяжелого течения заболевания позволяет вакцинация от COVID-19.

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