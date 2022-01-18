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Автор Светлана Нерадовская

Вирусолог Альтштейн рассказал, чем вызвано сокращение карантина при COVID-19

Здоровье

Вирусолог, профессор, сотрудник НИЦ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, почему был сокращён период изоляции для тех, кто заболел коронавирусом.

Вирусолог Альтштейн рассказал, чем вызвано сокращение карантина при COVID-19

«Инкубационный период сократился у этого вируса и течение тоже. По-видимому, у нас есть данные, что через 7 дней уже у подавляющего числа людей не будет выделения вируса. Это связано с новым штаммом. У него меньше должен быть период, чтобы обнаружить выделяемые вирусы», - объяснил профессор в интервью радио "Говорит Москва".

Ранее 18 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что карантин для тех, кто заразился коронавирусом, теперь будет сокращён до 7 дней. Такое заявление вице-премьер сделала в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19.
 
Голикова добавила, что сроки изоляции в будущем снова могут быть подвергнуты корректировке, если этого потребует меняющаяся эпидемиологическая ситуация. Премьер-министр назвала изменение сроков изоляции "оптимизацией подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан".

Также Голикова пообещала, что, помимо сокращения сроков карантина при COVID-19, на основании постановлений главного врача России будут проведены и другие изменения, сообщив, что власти будут внимательно наблюдать за ситуацией с коронавирусом в стране.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Сроки карантина для заболевших COVID-19 сократят до семи дней, заявила Голикова
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 карантин татьяна голикова
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