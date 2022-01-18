Вирусолог Альтштейн рассказал, чем вызвано сокращение карантина при COVID-19

Вирусолог, профессор, сотрудник НИЦ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, почему был сокращён период изоляции для тех, кто заболел коронавирусом.

«Инкубационный период сократился у этого вируса и течение тоже. По-видимому, у нас есть данные, что через 7 дней уже у подавляющего числа людей не будет выделения вируса. Это связано с новым штаммом. У него меньше должен быть период, чтобы обнаружить выделяемые вирусы», - объяснил профессор в интервью радио "Говорит Москва".

Ранее 18 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что карантин для тех, кто заразился коронавирусом, теперь будет сокращён до 7 дней. Такое заявление вице-премьер сделала в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19.



Голикова добавила, что сроки изоляции в будущем снова могут быть подвергнуты корректировке, если этого потребует меняющаяся эпидемиологическая ситуация. Премьер-министр назвала изменение сроков изоляции "оптимизацией подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан".

Также Голикова пообещала, что, помимо сокращения сроков карантина при COVID-19, на основании постановлений главного врача России будут проведены и другие изменения, сообщив, что власти будут внимательно наблюдать за ситуацией с коронавирусом в стране.

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