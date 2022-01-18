Заразившийся "омикроном" врач Чуйко: "Новый ковид — он вообще другой"

Врач-реаниматолог Михаил Чуйко, заразившийся новым омикрон-штаммом, рассказал, чем этот вариант отличается от всех остальных разновидностей COVID-19.

В своём Facebook-аккаунте медик отметил, что "омикрон" распространяется стремительными темпами и очень заразен.

"Новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать", — написал Чуйко.

Он подчеркнул: инкубационный период при заражении омикрон-штаммом длится всего один-три дня. При этом, как правило, сначала у больного возникает насморк, а кашель приходит уже на этапе выздоровления. По словам специалиста, пациенты с "омикроном" редко теряют обоняние, но у них может развиться ларингит с изменением голоса.

Чуйко также добавил, что у заражённых "омикроном" температура обычно держится два-три дня. У вакцинированных граждан, уточнил эксперт, она не превышает 38 градусов.

"Некоторые привитые пациенты вообще не жалуются на температуру", — заключил врач.

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