EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Рыба против "омикрона": терапевт Асанов рассказал, что нужно есть в пандемию

Здоровье

В период пандемии коронавируса и с приходом нового штамма "омикрон" важно не только соблюдать противоэпидемиологические меры, но и правильно питаться. По словам терапевта Видновской районной клинической больницы Тимура Асанова, есть ряд продуктов, которые нельзя исключать из меню, чтобы поддержать иммунитет.

Рыба против "омикрона": терапевт Асанов рассказал, что нужно есть в пандемию

"Для укрепления иммунитета нужно больше времени проводить на свежем воздухе, гулять, закаляться. Так проще пережить любой карантин. Но что же делать, если условия другие? Загляните в холодильник", — цитирует врача "Общественная Служба Новостей".

Терапевт подчеркнул, что важно насыщать организм всеми необходимыми белками и жирными кислотами. Так, для здорового иммунитета в меню должны входить следующие продукты:

  • Рыба, говядина, печень, яйца — уменьшают воспаление.
  • Грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки — кладезь жирных кислот.
  • Кисломолочные продукты с пробиотиками — активируют защиту организма.
  • Вода — выводит вредные вещества.
  • Чай с бергамотом и виноград — уменьшают риск цитокинового шторма.

Однако врач подчеркнул, что часть продуктов лучше исключить из рациона.

"На период заболевания следует исключить из рациона колбасу, кофе, шоколад. Всё это ведёт к угнетению иммунной системы, снижая сопротивляемость организма", — резюмировал Асанов.

Кроме того, терапевт настоятельно рекомендовал не употреблять алкоголь и "забыть" про вредные привычки в период пандемии.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Эксперт о питании: правильного меню для всех нет и быть не может
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы правильное питание
Новости
Депутат Сейма Петравича: в латвийском парламенте есть "львы" и "шакалы"
Тело и голову женщины нашли в Подмосковье: в расчленении заподозрили пса
Российские денди полюбили кальсоны: стильно и для здоровья профит
CNN: глава ЦРУ встретился с Зеленским на фоне "угрозы вторжения РФ"
Эксперты объяснили, что делают с непроданными новогодними подарками
Военспец Ситнов: ПВО и ПРО не всесильны — вот о чём сейчас надо помнить
Рыба против "омикрона": терапевт Асанов рассказал, что нужно есть в пандемию
Иммунолог Бережанский перечислил опасные проявления "омикрона" у детей
Брюссель — Варшава: денежный спор подошёл к точке невозврата
Украинский политик Шуфрич: Порошенко станет причиной нового Майдана
Последние материалы
Депутат Сейма Петравича: в латвийском парламенте есть "львы" и "шакалы"
Тело и голову женщины нашли в Подмосковье: в расчленении заподозрили пса
Российские денди полюбили кальсоны: стильно и для здоровья профит
CNN: глава ЦРУ встретился с Зеленским на фоне "угрозы вторжения РФ"
Эксперты объяснили, что делают с непроданными новогодними подарками
Военспец Ситнов: ПВО и ПРО не всесильны — вот о чём сейчас надо помнить
Рыба против "омикрона": терапевт Асанов рассказал, что нужно есть в пандемию
Иммунолог Бережанский перечислил опасные проявления "омикрона" у детей
Брюссель — Варшава: денежный спор подошёл к точке невозврата
Украинский политик Шуфрич: Порошенко станет причиной нового Майдана
Популярное
Мир. Новости мира
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства

Семьи шести человек, погибших в Литве в результате событий января 1991 года, подали иск в суд против тогдашнего президента СССР Михаила Горбачёва.

Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Здоровье
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Мир. Новости мира
В посольстве Казахстана рассказали, где находится Назарбаев
Мир. Новости мира
Стал известен маршрут Назарбаева во время беспорядков: "Он жив, могилу не ищите"
Любовь Степушова Россия одним проектом может сделать Среднюю Азию "нашей" Любовь Степушова Александр Артамонов Украинские диверсанты требуют расширенных полномочий Александр Артамонов Василий Амирджанов В РПЦ удивились азарту борьбы с "оскорблениями" Василий Амирджанов
Общество
В Госдуме заявили о возможности новой пенсионной реформы в РФ
Мир. Новости мира
Семь красных линий: "страх и ненависть" в Москве и Вашингтоне
Россию предложили обязать заполнять газовые хранилища Европы. А иначе "плётка"
Экономика и бизнес
Россию предложили обязать заполнять газовые хранилища Европы. А иначе "плётка"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников