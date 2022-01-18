Рыба против "омикрона": терапевт Асанов рассказал, что нужно есть в пандемию

В период пандемии коронавируса и с приходом нового штамма "омикрон" важно не только соблюдать противоэпидемиологические меры, но и правильно питаться. По словам терапевта Видновской районной клинической больницы Тимура Асанова, есть ряд продуктов, которые нельзя исключать из меню, чтобы поддержать иммунитет.

"Для укрепления иммунитета нужно больше времени проводить на свежем воздухе, гулять, закаляться. Так проще пережить любой карантин. Но что же делать, если условия другие? Загляните в холодильник", — цитирует врача "Общественная Служба Новостей".

Терапевт подчеркнул, что важно насыщать организм всеми необходимыми белками и жирными кислотами. Так, для здорового иммунитета в меню должны входить следующие продукты:

Рыба, говядина, печень, яйца — уменьшают воспаление.

Грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки — кладезь жирных кислот.

Кисломолочные продукты с пробиотиками — активируют защиту организма.

Вода — выводит вредные вещества.

Чай с бергамотом и виноград — уменьшают риск цитокинового шторма.

Однако врач подчеркнул, что часть продуктов лучше исключить из рациона.

"На период заболевания следует исключить из рациона колбасу, кофе, шоколад. Всё это ведёт к угнетению иммунной системы, снижая сопротивляемость организма", — резюмировал Асанов.

Кроме того, терапевт настоятельно рекомендовал не употреблять алкоголь и "забыть" про вредные привычки в период пандемии.

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