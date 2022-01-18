Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем противопоказаний к проведению вакцинации против коронавируса.
Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19", — сказано в документе.
В приказе перечислены бессрочные противопоказания к вакцинации:
Также в документе Минздрава указаны противопоказания, которые устанавливаются медиками на определённый срок:
К иным противопоказаниям относятся:
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