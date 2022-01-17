Гинцбург: штаммы коронавируса могут стать "живой вакциной" и привести к смерти

Не только новый штамм коронавируса "омикрон", но и другие виды могут в качестве "живой вакцины" привести к непредсказуемым последствиям, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, заболевание, перенесённое "на ногах", может спровоцировать осложнения и даже летальный исход.

"Если человек перенёс заболевание "на ногах", то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой "вакцинации" в отличие от вакцинации "Спутником", безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов", — рассказал Гинцбург в беседе с ТАСС.

Ранее директор Центра им. Гамалеи рекомендовал пожилым людям старше 65 лет ревакцинироваться "Спутником V", а гражданам до 60 не бояться и ставить "Спутник Лайт". Гинцбург рассказал, что сам перенёс не так давно коронавирус, при этом у него подтвердили новый штамм "омикрон". По словам учёного, благодаря прививке болезнь протекала как обычная простуда.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.