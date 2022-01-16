В РФ впервые с 5 июля зафиксировали меньше 700 смертей от коронавируса за сутки

В России за минувшие сутки зарегистрировали 686 летальных исходов из-за COVID-19. Количество умерших оказалось минимальным с 5 июля 2021 года.

Как сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом, за всё время пандемии в РФ скончались 321 320 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Условная летальность находится на уровне 2,97%. Больше всего смертей зафиксировали в следующих городах и регионах России:

Москва — 70 летальных исходов;

Санкт-Петербург — 63;

Подмосковье — 41;

Нижегородская область и Алтайский край — по 26;

Красноярский край — 23.

За прошедшие сутки в РФ выявили 29 230 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших возросло до 10 803 534.

Сейчас лечение от COVID-19 проходят 623 599 пациентов. Выздоровели уже 9 858 615 человек (+22 731 за сутки).

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.