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Автор Юлия Миленина

В РФ впервые с 5 июля зафиксировали меньше 700 смертей от коронавируса за сутки

Здоровье

В России за минувшие сутки зарегистрировали 686 летальных исходов из-за COVID-19. Количество умерших оказалось минимальным с 5 июля 2021 года.

В РФ впервые с 5 июля зафиксировали меньше 700 смертей от коронавируса за сутки

Как сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом, за всё время пандемии в РФ скончались 321 320 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Условная летальность находится на уровне 2,97%. Больше всего смертей зафиксировали в следующих городах и регионах России:

  • Москва — 70 летальных исходов;
  • Санкт-Петербург — 63;
  • Подмосковье — 41;
  • Нижегородская область и Алтайский край — по 26;
  • Красноярский край — 23.

За прошедшие сутки в РФ выявили 29 230 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших возросло до 10 803 534.

Сейчас лечение от COVID-19 проходят 623 599 пациентов. Выздоровели уже 9 858 615 человек (+22 731 за сутки).

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус
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