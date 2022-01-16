В России за минувшие сутки зарегистрировали 686 летальных исходов из-за COVID-19. Количество умерших оказалось минимальным с 5 июля 2021 года.
Как сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом, за всё время пандемии в РФ скончались 321 320 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.
Условная летальность находится на уровне 2,97%. Больше всего смертей зафиксировали в следующих городах и регионах России:
За прошедшие сутки в РФ выявили 29 230 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших возросло до 10 803 534.
Сейчас лечение от COVID-19 проходят 623 599 пациентов. Выздоровели уже 9 858 615 человек (+22 731 за сутки).
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