Собянин: больше половины новых случаев COVID-19 в Москве вызвано "омикроном"

Более 50% новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве вызвано омикрон-штаммом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

""Омикрон" начинает доминировать в доле заболевших. Последние исследования давали 41%, но на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие "омикроном"", — цитирует главу администрации РИА Новости.

Согласно сведениям московской мэрии, в столице подтверждено уже 729 случаев заражения новым вариантом COVID-19.

Собянин заявил о возможном резком подъёме заболеваемости коронавируса в Москве из-за "омикрона". Мэр предположил, что число заражений коронавирусом в Москве может достигнуть 7000 человек в сутки.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова спрогнозировала неизбежный рост заболеваемости COVID-19 в стране в связи с распространением омикрон-штамма.

По мнению замдиректора НИЦЭМ имени Гамалеи Дениса Логунова значительного роста числа заражений новым вариантом COVID-19 можно ожидать в РФ в конце января — начале февраля.

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