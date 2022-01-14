В Москве заявили о выявлении 729 случаев заражения "омикроном"

В Москве зафиксировано 729 случаев заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции с 20 декабря, когда в столице впервые выявили новый вариант COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"С 20 декабря по 13 января 2022 года было обнаружено 729 образцов со штаммом "омикрон"", — цитирует сообщение ТАСС.

Согласно сведениям городских властей, среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года, доля нового варианта COVID-19 достигла 41,7%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал резкий рост заболеваемости COVID-19 в столице в связи с распространением "омикрона".

"По данным лабораторий мы видим, что, к сожалению, "омикрон" начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, это серьёзный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости", — цитирует главу городской администрации РИА Новости.

По словам Собянина, в ближайшие дни суточное число заражений коронавирусом в Москве может достигнуть 7000 человек.

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