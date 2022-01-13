Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев считает, что применение антикоагулянтов при постковиде может быть очень опасным.
По его мнению, это может привести к кровотечениям, кровоизлияниям и острым поражениям почек.
"Например, серьёзные нарушения функции почек могут развиваться при антикоагулянт-ассоциированной нефропатии — остром кровоизлиянии в почечных клубочках. Применение антикоагулянтов без назначения врача и контроля лабораторных показателей коагулограммы, то есть исследования системы гемостаза, может даже закончиться плачевно — вплоть до летального исхода", — сказал Токарев в беседе с URA.RU.
Он полагает, что после перенесённого заболевания лучше всего пройти диспансеризацию. И только по итогам исследований терапевт должен принимать решение о необходимости назначения антикоагулянтной терапии.
Ранее pаведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков заявил, что новая волна коронавируса, связанная с приходом омикрон-штамма, продлится в России несколько месяцев.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В Польше рассказали о "дьявольском" плане США и Североатлантического альянса по срыву переговоров с Россией о гарантиях безопасности и началу военных действий.