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Автор Валентина Севрюгина

Эксперт рассказал, что не стоит делать при постковиде

Здоровье

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев считает, что применение антикоагулянтов при постковиде может быть очень опасным.

Эксперт рассказал, что не стоит делать при постковиде

По его мнению, это может привести к кровотечениям, кровоизлияниям и острым поражениям почек.

"Например, серьёзные нарушения функции почек могут развиваться при антикоагулянт-ассоциированной нефропатии — остром кровоизлиянии в почечных клубочках. Применение антикоагулянтов без назначения врача и контроля лабораторных показателей коагулограммы, то есть исследования системы гемостаза, может даже закончиться плачевно — вплоть до летального исхода", — сказал Токарев в беседе с URA.RU.

Он полагает, что после перенесённого заболевания лучше всего пройти диспансеризацию. И только по итогам исследований терапевт должен принимать решение о необходимости назначения антикоагулянтной терапии.

Ранее pаведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков заявил, что новая волна коронавируса, связанная с приходом омикрон-штамма, продлится в России несколько месяцев.

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