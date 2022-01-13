Онищенко: сотрудников можно начинать переводить на удалёнку из-за "омикрона"

Работодатели уже могут начинать переводить сотрудников на удалённый формат работы из-за распространения в РФ нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

Доктор медицинских наук подчеркнул, что главам компаний следует самостоятельно принимать решения о переходе на дистант, передаёт РИА Новости.

"Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но не означает, что это локдаун", — отметил Онищенко.

Он также добавил, что работнику лучше отпроситься у начальства и остаться дома при заложенности носа и недомогании даже без высокой температуры. Специалист порекомендовал руководителям российских корпораций и предприятий идти навстречу сотрудникам во время пандемии коронавирусной инфекции.

В конце ноября 2021 года учёные из ВОЗ впервые сообщили об обнаружении штамма "омикрон" в ЮАР. Этот вариант распространяется гораздо быстрее, чем "дельта".

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал готовиться к новым вспышкам COVID-19 из-за "омикрона".

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