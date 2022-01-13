Биолог Чумаков назвал сроки окончания новой омикрон-волны коронавируса

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков заявил, что новая волна коронавируса, связанная с приходом омикрон-штамма, продлится в России несколько месяцев.

По словам Чумакова, волна пройдёт через 2-3 месяца. Распространение омикрон-штамма происходит примерно в пять раз быстрее, чем его старшего варианта "дельта", отметил специалист, ссылаясь на математические модели, основанные на данных по заболеваниям в других странах мира.

Он напомнил, что Москва является самым густонаселённым городом Европы

"Поэтому сейчас полыхнёт, и будет это очень сильно", — сказал Чумаков в беседе с "Петербургским дневником".

Биолог прогнозирует, что в ближайшем будущем коронавирус станет сезонным заболеванием по типу гриппа.

В начале ноября 2021 года первые случаи заражения новым омикрон-штаммом коронавируса были выявлены в Ботсване и ЮАР. На сегодняшний день этот вариант COVID-19 обнаружен в 110 странах мира. Он становится доминирующим на планете.

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