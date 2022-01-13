Иммунолог Болибок: один чих больного с "омикроном" заражает 100 человек

Тот, кто является носителем омикрон-штамма COVID-19, может, всего лишь один раз чихнув, заразить порядка 100 человек.

Об этом в интервью изданию "Москва 24" рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, больному с "омикроном" достаточно просто оказаться рядом со здоровым человеком, поговорить с ним или даже зевнуть, и всё — вирус найдёт "нового хозяина".

"Таких заразных заболеваний мир ещё не знал. "Омикрон" превзошёл даже корь. Поэтому не стоит удивляться цифрам, когда мы слышим о миллионе заболевших за сутки, как это на днях было, например, в США", — сказал Болибок, заострив внимание на сократившемся до 3-4 дней инкубационном периоде болезни.

Кстати, врач подчеркнул, что теперь в зоне риска заражения оказались и дети.

"Они (дети) начали болеть, когда появился штамм "дельта". Сейчас на "омикроне" болеют очень активно, и резко возрастает число их госпитализаций в тяжёлом состоянии. Самая главная задача сейчас — не допустить роста детской смертности", — говорит врач.

Напомним, что ранее в Госдуме не исключили вероятность введения в России нового локдауна. Как раз из-за "омикрона".

На текущий момент, по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в России "омикроном" заражены 698 человек. А сколько ещё не обращались к врачам, из-за "лёгких симптомов", приняв его за простуду?

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