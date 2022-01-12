В Госдуме допустили возможность локдауна в РФ из-за "омикрона"

При подъёме заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма введение локдауна в РФ возможно в случае, если суточное число заражений будет в разы превышать пиковые значения предыдущей волны, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он напомнил, что на пике последней волны коронавируса в стране число заразившихся за сутки незначительно превышало 41 тысячу человек. По словам депутата, приблизительно на такое количество пациентов рассчитана система здравоохранения страны. Если же их число будет в разы больше, то возможно введение локдауна.

"Если мы будем иметь в разы большее количество заболевших, то не исключаю и такой вариант", — цитирует Хубезова РИА Новости.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила о неизбежном подъёме заболеваемости коронавирусом в стране из-за омикрон-штамма.

"Нового эпидемического подъёма нам не избежать, но наша задача принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции", — сказала вице-премьер.

По мнению президента РФ Владимир Путина, у властей страны есть около двух недель для подготовки к новой вспышке COVID-19.

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