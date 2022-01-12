Вирусолог: к концу 2022 года мы забудем про волны заражения COVID-19

QR-коды не могут повлиять на эпидемиологическую обстановку, те, кто хотел сделать прививку, уже прошли вакцинацию против коронавируса, заявил академик РАМН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

В беседе с Общественной Службой Новостей специалист сделал акцент на том, что введение QR-кодов не окажет влияние на распространение инфекции, ведь вирус постоянно подвержен изменениям, поэтому мы получаем всё новые штаммы COVID-19. Однако Зверев сделал позитивный прогноз развития эпидемиологической ситуации на 2022 год.

"Основная наша прослойка, которая обеспечит коллективный иммунитет, это переболевшие люди. Их становится всё больше и больше. Поэтому, я думаю, популяционный иммунитет к концу года будет достаточным, чтобы мы о волнах не говорили", — объяснил он.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что от штамма "омикрон" будет в разы больше смертей, чем от "дельты". По его мнению, этот штамм опаснее, так как способен заражать тех, кто уже переболел или сделал прививку.

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