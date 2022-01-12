На Украине заявили о начале новой волны COVID-19

Новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией началась на Украине. Об этом сообщает Национальная академия наук Украины со ссылкой на исследование рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией COVID-19 в стране.

"Динамика количества новых случаев и положительных ПЦР-тестов позволяет заключить, что на Украине начинается очередная волна заболеваемости", — говорится в сообщении академии в Facebook.

Согласно данным учёных, число положительных ПЦР-тестов на Украине увеличилось с конца декабря почти на 40%.

В сообщении отмечается, что развитие ситуации с COVID-19 в стране в целом соответствует тенденциям, наблюдаемым в восточной Европе, незначительно отставая по времени.

По мнению исследователей, с учётом заразности омикрон-штамма коронавируса и эпидемических тенденций в ряде государств можно ожидать, что рост эпидпоказателей на Украине в новую волну COVID-19 будет более стремительным, чем в предыдущие.

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