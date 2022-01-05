Врач-хирург разрушил мифы об аппендиците: семечки - это не причина

Нет прямых доказательств того, что семечки провоцируют развитие аппендицита, заявил врач-хирург и кандидат медицинских наук Аглам Нурписов. Специалист развеял самые популярные мифы об аппендиците.

Эксперт в беседе с "Известиями" заметил, что воспаление аппендикса не может быть связано со стрессом, чрезмерными физическими нагрузками или определёнными предпочтениями в еде.

Нурписов рассказал, что называть аппендикс лишним отростком неправильно, в теле человека у него своя конкретная роль.

"Аппендикс — это вовсе не "лишний отросток", а важная часть организма, выполняющая определённые функции: защитную (влияет на иммунитет), секреторную, гормональную", — объяснил он, говоря о распространённом заблуждении, что аппендикс лучше удалять заранее.

Врач предупредил, что не стоит также верить в то, что аппендицит развивается только у детей или подростков. Воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) может произойти совершенно в любом возрасте.

Нурписов обратил внимание, что симптомы аппендицита у разных пациентов могут проявляться по-разному: кроме болевых ощущений в области живота, может подняться температура, прийти ощущение тошноты, что приведёт к рвоте. Поэтому при любых симптомах следует обращаться к специалистам, резюмировал он.

Ранее Pravda.Ru писала, что врачи развеяли несколько мифов об иммунной системе человека. Большинство людей заблуждаются в подлинном назначении иммунитета. Многие считают, что качество иммунитета зависит от количества заболеваний, а при его отсутствии встаёт вопрос о СПИДе.

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