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Автор Елена Федорова

Врач-хирург разрушил мифы об аппендиците: семечки - это не причина

Здоровье

Нет прямых доказательств того, что семечки провоцируют развитие аппендицита, заявил врач-хирург и кандидат медицинских наук Аглам Нурписов. Специалист развеял самые популярные мифы об аппендиците.

Врач-хирург разрушил мифы об аппендиците: семечки - это не причина

Эксперт в беседе с "Известиями" заметил, что воспаление аппендикса не может быть связано со стрессом, чрезмерными физическими нагрузками или определёнными предпочтениями в еде.

Нурписов рассказал, что называть аппендикс лишним отростком неправильно, в теле человека у него своя конкретная роль.

"Аппендикс — это вовсе не "лишний отросток", а важная часть организма, выполняющая определённые функции: защитную (влияет на иммунитет), секреторную, гормональную", — объяснил он, говоря о распространённом заблуждении, что аппендикс лучше удалять заранее.

Врач предупредил, что не стоит также верить в то, что аппендицит развивается только у детей или подростков. Воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) может произойти совершенно в любом возрасте.

Нурписов обратил внимание, что симптомы аппендицита у разных пациентов могут проявляться по-разному: кроме болевых ощущений в области живота, может подняться температура, прийти ощущение тошноты, что приведёт к рвоте. Поэтому при любых симптомах следует обращаться к специалистам, резюмировал он.

Ранее Pravda.Ru писала, что врачи развеяли несколько мифов об иммунной системе человека. Большинство людей заблуждаются в подлинном назначении иммунитета. Многие считают, что качество иммунитета зависит от количества заболеваний, а при его отсутствии встаёт вопрос о СПИДе.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
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