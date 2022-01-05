Академик РАН Бокерия: вакцинация от COVID-19 не влияет на работу сердца

Академик РАН Лео Бокерия заявил об отсутствии достоверной информации о том, что вакцинация против коронавирусной инфекции отрицательно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы.

По словам специалиста, сегодня многие люди "нагнетают" ситуацию с прививочной кампанией от COVID-19, передаёт РИА Новости.

"Мы с женой, возрастные люди, пошли, привились. Я после этого приехал, у меня ещё операция была. Никаких проблем не было", — подчеркнул академик РАН.

Прививочная кампания началась в субъектах РФ летом 2020 года после регистрации первой в мире вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной специалистами центра им. Гамалеи.

Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что в России идёт масштабная кампания по распространению фейковой информации о прививках, QR-кодах и сертификатах вакцинации. Сотрудники ведомства уже обращались в Роскомнадзор с требованием удалить или заблокировать ложные сведения.

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