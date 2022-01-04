Во Франции выявили новый штамм COVID-19. И здесь есть вопросы

В научном журнале MedRxiv был опубликован препринт исследования о новом штамме коронавируса, который был обнаружен на юге Франции и зарегистрирован в глобальной базе данных геномов вирусов (GISAID) как B.1.640.2. Согласно публикации, им заразились 12 человек.

При этом в статье подчёркивается, что об опасности нового штамма судить пока рано. Само исследование является препринтом, то есть ещё не прошло рецензирование в научных журналах и не получило оценку экспертного сообщества.

Сообщения о новом штамме появились 4 января. Однако судя по комментариям представителя Всемирной организации здравоохранения Абди Махамуда, ВОЗ внимательно отслеживает штамм B.1.640.2 с ноября. То есть не такой уж это штамм и новый. И что, в самом деле нет данных об опасности нового штамма?

К слову, по словам Абди Махамуда, отслеживается не только новый штамм, но и два его подварианта.

Между тем, "в России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено" и "ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

И там отметили, что геномная последовательность этого образца была загружена в международную базу данных еще 4 ноября 2021 года. А поскольку за два месяца штамм никакого распространения не получил, то и особого интереса он не представляет, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Весьма вероятно, что так оно и есть. Но понятно, что любая информация о появлении новых штаммов COVID-19 будет пользоваться особым вниманием. Особенно после распространения омикрон-штамма. Из-за которого число заразившихся в США за прошедшие сутки превысило миллион человек. Таких анти-рекордов, конечно, хотелось бы избежать.