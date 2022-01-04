EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Во Франции выявили новый штамм COVID-19. И здесь есть вопросы

Здоровье

В научном журнале MedRxiv был опубликован препринт исследования о новом штамме коронавируса, который был обнаружен на юге Франции и зарегистрирован в глобальной базе данных геномов вирусов (GISAID) как B.1.640.2. Согласно публикации, им заразились 12 человек.

Во Франции выявили новый штамм COVID-19. И здесь есть вопросы

При этом в статье подчёркивается, что об опасности нового штамма судить пока рано. Само исследование является препринтом, то есть ещё не прошло рецензирование в научных журналах и не получило оценку экспертного сообщества.

Сообщения о новом штамме появились 4 января. Однако судя по комментариям представителя Всемирной организации здравоохранения Абди Махамуда, ВОЗ внимательно отслеживает штамм B.1.640.2 с ноября. То есть не такой уж это штамм и новый. И что, в самом деле нет данных об опасности нового штамма?

К слову, по словам Абди Махамуда, отслеживается не только новый штамм, но и два его подварианта.

Между тем, "в России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено" и "ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

И там отметили, что геномная последовательность этого образца была загружена в международную базу данных еще 4 ноября 2021 года. А поскольку за два месяца штамм никакого распространения не получил, то и особого интереса он не представляет, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Весьма вероятно, что так оно и есть. Но понятно, что любая информация о появлении новых штаммов COVID-19 будет пользоваться особым вниманием. Особенно после распространения омикрон-штамма. Из-за которого число заразившихся в США за прошедшие сутки превысило миллион человек. Таких анти-рекордов, конечно, хотелось бы избежать.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олег Артюков, Куратор: Елена Андреева
Темы франция коронавирус
Новости
Во Франции выявили новый штамм COVID-19. И здесь есть вопросы
В Казахстане начались столкновения между полицейскими и митингующими
Заразившиеся COVID-19 король и королева Швеции делали три прививки
В Роспотребнадзоре прокомментировали новый штамм из Марселя
В Казахстане митингующие пытаются штурмом взять администрацию Актау
Эксперт: на внеочередном заседании глав МИД НАТО не будет ничего чрезвычайного
На Кубани инспектор ДПС скончался после попадания фейерверка в голову
Володин предложил своим подписчикам сократить новогодние праздники
Грушко будет представлять российское дипведомство на заседании с НАТО
На границе Польши и Белоруссии в 2022 году построят капитальное заграждение
Последние материалы
Заразившиеся COVID-19 король и королева Швеции делали три прививки
В Роспотребнадзоре прокомментировали новый штамм из Марселя
Политолог: протесты в Казахстане показали, в чём уязвимость властей страны
В Казахстане митингующие пытаются штурмом взять администрацию Актау
Эксперт: на внеочередном заседании глав МИД НАТО не будет ничего чрезвычайного
На Кубани инспектор ДПС скончался после попадания фейерверка в голову
Володин предложил своим подписчикам сократить новогодние праздники
Как создать себе новогоднее настроение, если его нет
Грушко будет представлять российское дипведомство на заседании с НАТО
На границе Польши и Белоруссии в 2022 году построят капитальное заграждение
Популярное
Красота
Почему женщины в попытке обрести идеальную фигуру не достигают цели

Если невысокой пышечке стремиться к формам жердеобразной модели — проигрыш обеспечен. Как же быть?

Почему женщины в попытке обрести идеальную фигуру не достигают цели
Игорь Крутой урезонил безголосого сына Королёвой: "Наташ, без обид!"
Шоу-бизнес
Игорь Крутой урезонил безголосого сына Королёвой: "Наташ, без обид!"
Мир. Новости мира
Загадочное неврологическое заболевание "косит" молодёжь в Канаде
Общество
Главреда "Эха Москвы" забанил Instagram за репост фото голой Собчак
Ирина Шлионская Почему люди вдруг начинают говорить с иностранным акцентом? Ирина Шлионская Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Сенатор Пушков: США разваливаются как карточный домик
Мир. Новости мира
Собственники заправок в Казахстане снизили цены на газ после митингов
Пятеро сирийских военнослужащих погибли при нападении боевиков ИГ* на автобус
Происшествия
Пятеро сирийских военнослужащих погибли при нападении боевиков ИГ* на автобус
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников