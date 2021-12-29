В Роспотребнадзоре оценили скорость поражения лёгких при "омикроне"

Поражение бронхов и лёгких при заражении омикрон-штаммом может происходить быстрее, чем при других вариантах COVID-19. Об этом сообщила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие", — цитирует специалиста ТАСС.

В связи с этим Руженцова заявила о необходимости относиться к новому варианту коронавируса не менее серьёзно, чем к предыдущим.

Замглавы НИИ напомнила, что симптомы "омикрона" похожи на ОРВИ. При заражении новым штаммом COVID-19 зачастую наблюдаются:

температура до 38°С,

боль в мышцах и суставах,

насморк и кашель,

снижение аппетита.

"В отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении "омикроном" сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения", — отметила Руженцова.

Она добавила, что в случае заражения "омикроном" детей у них возможно появление сыпи.

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