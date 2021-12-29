В Роспотребнадзоре назвали места с наибольшим риском заразиться "омикроном"

Риск заразиться омикрон-штаммом коронавирусной инфекции наиболее высок в закрытых общественных пространствах, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"В связи с более высокой контагиозностью штамма "омикрон", вероятность заразиться в помещениях, где находятся много людей,… возрастает", — цитирует специалиста ТАСС.

К местам, где риск заразиться новым вариантом COVID-19 особенно велик, Руженцова отнесла общественный транспорт, в торговые центры, театры и киноконцертные залы. Также высока вероятность заражения на коллективных собраниях, например, на предновогодних корпоративах.

По словам специалиста, во время пребывания в закрытых общественных пространствах стоит обращать внимание на людей с респираторными симптомами (кашель, насморк), поскольку нахождение рядом с ними повышает риск заражения.

"Использование социальной дистанции и защитной маски, по-прежнему, снижает вероятность передачи вируса, но не исключает полностью, особенно при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим", — отметила Руженцова.

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