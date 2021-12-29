EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Подмосковье для водителей автобусов введут рейтинг, как у таксистов
Евродепутат от Польши мечтает о создании европейского легиона
Названы регионы-трезвенники: Чечня и Дагестан в топе
В посольстве РФ ответили на просьбу Госдепа освободить двух американцев из тюрем
Два тюменца на спор убили незнакомого человека и утопили в болоте
Боррель: требование РФ прекратить расширение НАТО — неприемлемое условие
Философ: на часах Судного дня без полутора минут полночь
AP: атомный авианосец США остаётся в акватории Средиземного моря из-за Украины
Украинцы готовы "посадить в кресло президента" Дмитрия Гордона — опрос

В Роспотребнадзоре назвали места с наибольшим риском заразиться "омикроном"

Здоровье

Риск заразиться омикрон-штаммом коронавирусной инфекции наиболее высок в закрытых общественных пространствах, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

В Роспотребнадзоре назвали места с наибольшим риском заразиться "омикроном"

"В связи с более высокой контагиозностью штамма "омикрон", вероятность заразиться в помещениях, где находятся много людей,… возрастает", — цитирует специалиста ТАСС.

К местам, где риск заразиться новым вариантом COVID-19 особенно велик, Руженцова отнесла общественный транспорт, в торговые центры, театры и киноконцертные залы. Также высока вероятность заражения на коллективных собраниях, например, на предновогодних корпоративах.

По словам специалиста, во время пребывания в закрытых общественных пространствах стоит обращать внимание на людей с респираторными симптомами (кашель, насморк), поскольку нахождение рядом с ними повышает риск заражения.

"Использование социальной дистанции и защитной маски, по-прежнему, снижает вероятность передачи вируса, но не исключает полностью, особенно при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим", — отметила Руженцова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Штамм ОМИКРОН: вирусолог рассказал ВСЮ ПРАВДУ / Анатолий Альтштейн
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Евродепутат от Польши мечтает о создании европейского легиона
Названы регионы-трезвенники: Чечня и Дагестан в топе
В посольстве РФ ответили на просьбу Госдепа освободить двух американцев из тюрем
Малышева раскрыла способ выявить рак, взглянув на человека
Два тюменца на спор убили незнакомого человека и утопили в болоте
Боррель: требование РФ прекратить расширение НАТО — неприемлемое условие
Философ: на часах Судного дня без полутора минут полночь
Вирусолог рассказал, что делать, если больной COVID-19 начал синеть
AP: атомный авианосец США остаётся в акватории Средиземного моря из-за Украины
Украинцы готовы "посадить в кресло президента" Дмитрия Гордона — опрос
Популярное
Шоу-бизнес
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери

Младшая дочь Иосифа Пригожина устроила сюрприз звёздному родителю, прилетев из другой страны на праздники.

Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Шоу-бизнес
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Мир. Новости мира
Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее
Шоу-бизнес
Экс-директор Останкино высмеял современные новогодние "огоньки"
Ирина Гусакова Фрэнк Синатра: связи с мафией, слежка ФБР и другие факты о легендарном певце Ирина Гусакова Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский Дмитрий Соколов В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем? Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Дипломат Хойсген: Белоруссия не смогла высвободиться из "российских объятий"
Мир. Новости мира
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
Дочь Джигана и Самойловой попала в больницу: "Поднялась температура"
Шоу-бизнес
Дочь Джигана и Самойловой попала в больницу: "Поднялась температура"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников