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Вирусолог оценил опасность штамма COVID-19 "омикрон"

Здоровье

Опасность омикрон-штамма коронавирусной инфекции, согласно имеющимся данным, не выше, чем у варианта "дельта", сообщил в беседе с Pravda.Ru российский вирусолог Анатолий Альтштейн.

Вирусолог оценил опасность штамма COVID-19 "омикрон"

"По тому, что мы о нём уже знаем, этот вирус не более опасен, чем "дельта", — сказал учёный.

Он отметил, что ни в Южной Африке, ни в Великобритании, где уже распространился "омикрон", не наблюдается увеличения смертности от COVID-19.

"Поэтому можно думать, что он, по меньшей мере, не страшнее, чем "дельта"", — заявил Альтштейн.

Он предположил, что относительная лёгкость течения заболевания при заражении новым вариантом COVID-19, наблюдаемая в Южной Африке, обусловлена преобладанием там молодёжи.

"Поэтому нет по-настоящему данных, как старики, пожилые люди реагируют на этот вирус", — отметил специалист.

По его словам, в Великобритании, где идёт подъём заболеваемости COVID-19, связанный с "омикроном", прошло недостаточно времени, чтобы судить об уровне смертности.

"Мы ещё не имеем вот этого периода, чтобы судить о том, насколько этот вирус опасен… Но на уровне ощущений и интуиции, повторяю, это не слишком такой смертоносный вирус", — сказал Альтштейн.

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Штамм ОМИКРОН: вирусолог рассказал ВСЮ ПРАВДУ / Анатолий Альтштейн
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Елена Андреева
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