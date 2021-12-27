Матвиенко: система ОМС в РФ оказалась неготовой к форс-мажору в пандемию

Система обязательного медицинского страхования в России оказалась неготовой к форс-мажорным обстоятельствам пандемии COVID-19, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Показала свою слабость, я считаю, наша система медицинского страхования… Оказалась не готова к этим форс-мажорным обстоятельствам, вызванным COVID-19", — цитирует ТАСС заявление спикера верхней палаты парламента на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Матвиенко отметила, в частности, что в настоящее время российским законодательством не создано должных условий для частных клиник, готовых работать по тарифам ОМС.

Спикер Совфеда заявила о необходимости развивать страховую медицину в РФ.

"Нужно очень серьёзно подумать о развитии страховой медицины, о принципах развития", — подчеркнула Матвиенко.

По её мнению, в настоящее время ситуация с коронавирусом в стране является стабильной.

"Тем не менее, мы должны понимать, что пока ещё COVID-19 мы не победили", — отметила спикер Совфеда.

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