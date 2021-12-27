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Ракова: новый препарат на основе антител для лечения COVID-19 очень эффективен

Здоровье

По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, новое лекарство для лечения коронавируса, созданное на основе антител, зарекомендовало себя как очень эффективное. Как уточнила вице-мэр города в беседе с РИА Новости, испытания нового препарата проходили в Москве на 1200 пациентах.

Ракова: новый препарат на основе антител для лечения COVID-19 очень эффективен

"На сегодняшний день мы применяем еще очень активно вируснейтрализующие моноклональные антитела. Впервые мы начали их применять летом этого года при заболевании беременных. Беременных, относящихся к высокой группе риска", — рассказала Ракова.

Она добавила, что у всех беременных пациенток, принимавших этот препарат, благополучно родились здоровые дети, а состояние самих рожениц осталось в норме, и никто из них не был госпитализирован, хотя все они имели серьёзные сопутствующие патологии.

Осенью новый препарат начали принимать в стационарах и другие категории пациентов, имеющие серьёзные сопутствующие заболевания, а с ноября новое средство стали назначать детям, проходящим лечение в больнице им. Башляевой.

"Всего за этот период 1,2 тысячи человек получили такую терапию, и у всех она прошла очень хорошо", — добавила она.

О работе над созданием нового лекарства на основе моноклональных антител стало известно в конце ноября, о нём рассказал замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. Новый препарат способен на начальном этапе нейтрализовать вирус, предотвратив тем самым тяжёлое развитие коронавируса у пациентов, имеющих высокие факторы риска.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что новый препарат на базе моноклональных антител показывает высокую эффективность против "омикрона".

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Антитела в помощь. Новое лекарство. Жить здорово! 28.04.2021
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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