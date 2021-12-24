Проверка противокоронавирусного препарата на основе моноклональных антител, разрабатываемого НИЦЭМ имени Гамалеи, показала его эффективность против омикрон-штамма. Об этом сообщил директор исследовательского центра Александр Гинцбург.
"Набор моноклональных антител проверен на "омикроне" и очень хорошо работает", — цитирует руководителя центра РИА Новости.
По словам Гинцбурга, к клиническим исследованиям препарата предполагается приступить после новогодних праздников и окончить за три месяца.
Разрабатываемое центром имени Гамалеи лекарство от COVID-19 на основе моноклональных антител является аналогом препарата, который применяли для лечения бывшего президента США Дональда Трампа.
Замдиректора НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов в ноябре заявил о высокой степени готовности российского противокоронавирусного препарата. По словам замглавы исследовательского центра, в ходе экспериментов на животных лекарство обеспечивало 100%-ную эффективность против COVID-19.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Руководители стран ЕС потребовали, чтобы глава Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Медведчука из-под домашнего ареста.