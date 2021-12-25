Чрезмерное употребление тяжёлой пищи и алкоголя в праздники может довести до отделения гастроэнтерологии даже здорового человека, заявила врач-гастроэнтеролог многопрофильной клиники "Алодерм" Юлия Мачнева. По её словам, к новогодней трапезе необходимо подходить с умом.
Врач подчеркнула, что худшее, что делают потенциальные пациенты — голодают. Привычка не употреблять пищу с утра 31 декабря, а потом наесться "от пуза", может обернуться серьёзными проблемами для ЖКТ.
Кроме того, врач советует "не налегать" на жирную пищу и контролировать порции.
"Стараемся ограничить употребление очень жирной пищи и не стоит обильно заправлять салаты — майонезом. Лучше заменить заправку на нежирную сметану. Вообще не стоит готовить салатов очень много. Можно сделать оригинальные салатики в небольших стеклянных стаканах или тарталетках и подавать их порционно", — рассказала гастроэнтеролог в беседе с РИА Новости.
Врач советует минимизировать потребление газированных напитков, особенно тех, которые содержат большое количество сахара. По словам Мачневой, лучше всего заменить эти напитки в течение дня на воду с лимоном.
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