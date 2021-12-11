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Опрос: любимая новогодняя традиция у россиян – собираться с родными и друзьями

Общество

Любимая новогодняя традиция у россиян — собираться с родными и друзьями. Так ответили 18% опрошенных. Об этом говорит исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Опрос: любимая новогодняя традиция у россиян – собираться с родными и друзьями

Как сообщает RT, 15% россиян любят украшать ёлку и дом к празднику.

6% любят дарить и получать подарки. У 5% россиян любимая традиция — загадывать желания под бой курантов. Салюты и застолье любят 4%, еще столько же ценят в праздники хороший отдых и сон. 3% особенно приятно готовить праздничные блюда.

2% россиян любят ходить в баню, гулять и смотреть новогодние фильмы.

Ещё 17% опрошенных назвали другие праздничные традиции: путешествовать, петь, танцевать, встречать Деда Мороза и Снегурочку или наряжаться ими, устраивать кулинарные состязания.

11% опрошенных сказали, что любимой традиции на Новый год у них нет.

Респонденты также назвали нелюбимые занятия в преддверии праздника: искать подарки, закупать продукты, готовить блюда и убираться дома.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

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