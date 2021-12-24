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Последнюю волну пандемии главврач Вечорко назвал одной из самых напряжённых

Здоровье

По словам главврача городской клинической больницы № 15 им. Филатова (Москва) Валерия Вечорко, последняя волна пандемии стала одной из самых напряжённых для медиков за всё время работы с коронавирусной инфекцией.

Последнюю волну пандемии главврач Вечорко назвал одной из самых напряжённых

По его словам, иногда на лечение привозили рекордное количество пациентов с подтверждённым COVID-19, передаёт РИА Новости. Кроме того, как отметил специалист, заражённые плохо поддавались терапии в некоторых случаях.

"Штамм "дельта" оказался крайне тяжёлым, сложным для заболевших, со стремительным развитием дыхательной недостаточности и обширным поражением лёгких", — сказал Вечорко.

Именно из-за этого, подчеркнул главврач, возросло количество летальных исходов. Он также добавил, что нерабочие дни, массовое экспресс-тестирование, вакцинация позволили замедлить распространение COVID-19 в России.

Вечорко призвал жителей страны, которые ещё не сделали прививку, подумать о защите своего организма от коронавируса.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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