Минздрав: прививка от COVID-19 для подростков останется добровольной в РФ

Вакцинация подростков от коронавирусной инфекции не стала обязательной после её включения в календарь прививок, заявил помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов.

"Внесение вакцинации подростков от 12 до достижения 18-летнего возраста от новой коронавирусной инфекции в Календарь прививок по эпидпоказаниям ни в коем случае не делает прививку обязательной», - цитирует представителя министерства РИА Новости.

По словам Кузнецова, в соответствии с приказом министерства здравоохранения российские подростки могут привиться от коронавируса исключительно добровольно или после письменного заявления родителей.

Родителям несовершеннолетних в возрасте до 14 лет придётся также оформить письменное добровольное согласие на вакцинацию перед её проведением. Подростки старше 14 лет будут оформлять его сами.

Ранее российское министерство здравоохранения внесло вакцинацию подростков против коронавируса в календарь прививок по эпидпоказаниям.

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