Иммунолог спрогнозировал срок начала пятой волны COVID-19 в РФ

Начала пятой волны коронавирусной инфекции в РФ можно ожидать в конце 2021 года, считает иммунолог Николай Крючков.

По его мнению, новая волна COVID-19 будет характеризоваться распространением в стране омикрон-штамма.

"Надо понимать, что у нас всё идет такими географическими волнами, то есть, не одновременно. Первая — Москва, Санкт-Петербург", — цитирует медика URA.RU.

Он предположил, что затем можно ожидать подъёма заболеваемости коронавирусом в регионах с городами-миллионниками.

"Это вторая очередь — города-миллионники и околомиллионники… Ну и третья очередь — это Сибирь и Дальний Восток", — заявил Крючков.

По мнению вирусолога Петра Чумакова, в настоящее время в России возможно "невидимое распространение" омикрон-штамма из-за проведения малого числа тестов на определение этого варианта COVID-19.

"Сейчас идёт невидимое распространение "омикрона", в том числе и у нас… Заболевшие, которых сейчас довольно много, их никто не тестирует на "омикрон"", — подчеркнул специалист.

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