Вирусолог назвал число нужных для борьбы с омикрон-вариантом антител

Руководитель Итальянского агентства по лекарственным средствам Джорджо Палу рассказал, сколько антител необходимо человеку, чтобы справиться с заражением нового омикрон-штамма COVID-19. По данным вирусолога, нужное количество намного превышает показатель для борьбы с исходным вариантом инфекции.

"Некоторые неопубликованные исследования сообщают нам, что для остановки нового вируса требуется в 10-40 раз больше антител, чем тех, которые достаточны для нейтрализации исходного штамма", — заявил специалист, слова которого приводит Corriere della Sera.

По данным эксперта, штамм COVID-19 "омикрон" может игнорировать антитела после двойной прививки, а также обходить иммунитет уже переболевшего человека. Вирусолог подчеркнул, что полным циклом вакцинации от инфекции считаются три дозы препарата.

Ранее учёные Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний узнали, что омикрон-вариант не вызывает тяжёлые проявления болезни. Также специалисты заявили, что этот штамм медленнее поражает лёгкие по сравнению с другими мутациями.

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