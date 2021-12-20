Учёные из Кембриджа: "омикрон" медленно поражает лёгкие человека

Если сравнивать "омикрон" с другими штаммами, можно сделать вывод, что новая разновидность гораздо медленнее поражает человеческие лёгкие. Об этом сообщили учёные из Великобритании.

Сотрудники Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний провели исследование и выяснили, что "омикрон" не вызывает тяжёлых форм заболевания у пациентов, передаёт Sky News.

Однако специалисты советуют продолжать бороться с пандемией, ведь в последнее время новый вариант COVID-19 начал успешнее других штаммов "обходить" иммунитет.

Ранее гонконгские учёные сообщили, что "омикрон" в 70 раз быстрее "дельты" передаётся от человека к человеку.

Медики по всему миру регулярно информируют о "лёгкости" новой разновидности коронавируса. Тем не менее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призывает не распространять такие сведения, ведь качественной информации об "омикроне" ещё очень мало.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.