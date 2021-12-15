В ЕК спрогнозировали доминирование омикрон-штамма в Европе к середине января

Новый штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить "дельту" в Евросоюзе уже в январе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ходе выступления в Европарламенте глава ЕК выразила беспокойство ситуацией с распространением нового штамма COVID-19, число заражений которым в ЕС удваивается каждые 2-3 дня.

"Это очень быстро. Нам сообщили, что "омикрон" может стать доминирующим штаммом в Европе уже к середине января", — цитирует её слова ТАСС.

Вместе с тем она выразила уверенность в том, что в долгосрочной перспективе Европа справится с пандемией, поскольку у неё есть необходимые для этого средства. По словам председателя ЕК, в ЕС ежемесячно производят более 300 млн доз противокоронавирусных вакцин. На данный момент в Европе вакцинировано от COVID-19 уже 66% населения.

Ранее ВОЗ спрогнозировала увеличение нагрузки на здравоохранение в связи с ростом числа госпитализаций из-за распространения омикрон-штамма. Перегрузка медучреждений, в свою очередь, грозит увеличением смертности от COVID-19.

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