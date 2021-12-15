Гонконгские учёные: "омикрон" распространяется в 70 раз быстрее, чем "дельта"

Учёные из Гонконгского университета провели исследование и выяснили, что омикрон-штамм коронавируса в 70 раз быстрее передаётся от человека к человеку, чем "дельта".

Кроме того, по их словам, он такими же темпами размножается в бронхах пациента, передаёт РИА Новости со ссылкой на сотрудников медицинского факультета вуза.

"Учёные обнаружили, что вариант SARS-CoV-2 "омикрон" инфицирует и размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант "дельта" и исходный вирус SARS-CoV-2", — сказано в официальном заявлении Гонконгского университета.

В исследовательской работе также отмечается: при омикрон-разновидности вирус в лёгких значительно ниже, чем при заражении другими вариантами COVID-19.

Как подчёркивают специалисты, это свидетельствует о том, что "омикрон" может протекать в более лёгкой форме, если сравнивать его с "дельтой".

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