Микробиолог о штамме "омикрон": "От вируса не умирают, умирают от последствий"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова объяснила, чем опасен штамм COVID-19 "омикрон".

Микробиолог призвала не недооценивать опасность таких проявлений "омикрона", как сильная усталость и головная боль.

Баранова оценила шутку сетевых остряков, которые съязвили, что при "омикроне" люди будет чувствовать себя как обычно, намекая на то, что усталость — нормальное состояние россиян.

"Шутка хорошая, вот только метаболическая усталость после вируса — очень неслабый симптом. Для молодого человека, у которого еще нет проблем со здоровьем, много ресурсов — это, может быть, еще не страшно. А вот пожилого человека с диабетом, сердечно-сосудистыми проблемами это может выбить", — цитирует слова эксперта издание 74. Ru.

Профессор отмечает, что смерть наступает не от вируса, а от того, какие последствия он вызывает в организме.

"Нет, он не умрет от "омикрона", от него у нас никто не умирает. Но человек станет инвалидом и умрет месяца через три от последствий. Это тревожащая вещь", — пояснила биолог.

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