В США допускают возможность одновременного заражения "омикроном" и "дельтой"

Главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон допустил возможность одновременного заражения двумя разновидностями COVID-19 — "омикроном" и "дельтой".

Выступая в Палате общин Великобритании, эксперт заявил, что сразу два штамма способны развиться у пациентов с ослабленным иммунитетом. По словам Бертона, это позволит "омикрону" и "дельте" обмениваться генами, передаёт РИА Новости.

"В ближайшие месяцы две разновидности будут сосуществовать. "Омикрон" начнёт инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с "дельтой". Это может привести к тому, что пациенты будут инфицированы двумя вариантами", — отметил специалист.

Он также добавил, что в случае одновременного заражения "омикроном" и "дельтой" у вируса появится больше шансов для последующих изменений и мутаций.

Бертон подчеркнул: ситуация вызывает серьёзные опасения в силу недостаточной изученности недавно обнаруженного в ЮАР штамма. Медик призвал не распространять данные о "лёгкости" омикрон-варианта коронавируса.

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