Главный психиатр Минздрава объяснил, как COVID-19 влияет на работу мозга

Главный психиатр Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе, рассказал, какие изменения происходят в мозге в период постковидного синдрома.

По его словам, многие люди не понимают, что после перенесённого коронавируса, как правило, возникают осложнения. Обычно они игнорируют проблемы и не обращаются за помощью, передаёт РБК.

Специалист отметил, что нередко у пациентов наблюдается частичная амнезия, когда они забывают некоторые слова, а также раздражительность. Есть и более серьёзные нарушения, связанные с работой мозга.

"Видимо, COVID-19 каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет", — подчеркнул Кекелидзе.

Он также добавил, что у врачей нет сомнений, что коронавирус негативно влияет на работу центральной нервной системы. Психиатр напомнил: ранее учёные провели исследование и выяснили, что во время заболевания COVID-19 нарушается гематоэнцефалический барьер.

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