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Известный журналист, выступавший против вакцинации, умер от COVID-19 в Греции

Здоровье

Известный журналист из Греции Йоргос Трагас в возрасте 72 лет умер от коронавирусной инфекции. Ранее он выступал против вакцинации, сообщает Naftemporiki.

Известный журналист, выступавший против вакцинации, умер от COVID-19 в Греции

По данным газеты, пациента 4 декабря доставили в медучреждение с подтверждённым диагнозом "COVID-19". Вскоре у Трагаса развились осложнения, поэтому накануне, 13 декабря, врачи подключили его к искусственной почке.

  • На фоне коронавируса у журналиста также обострилась дыхательная недостаточность. Он скончался сегодня утром в реанимации.

Трагас выступал против вакцинации от COVID-19. Знаменитый корреспондент отказывался от прививки, так как считал, что из-за неё обострятся его хронические заболевания.

Добавим, что Трагас долго работал в газете "Врадини", издавал газету "Хора" и журнал Crash. Помимо этого, он вёл передачи на телевидении, а также выступал политическим комментатором в шоу на радио.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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