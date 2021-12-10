Замглавы центра Гамалеи: нужно создавать заготовки вакцин на опережение

Заместитель директора центра им. Гамалеи Денис Логунов призвал создавать на опережение "консервы" вакцин против новых штаммов коронавирусной инфекции.

По его словам, ревакцинация — эффективное решение для борьбы с COVID-19, однако мир постоянно находится под давлением новых разновидностей инфекции, поэтому нужно разрабатывать заготовки медпрепаратов, передаёт ТАСС.

"Мне кажется, в любом случае мы должны создавать своего рода "консервы", проводить постоянный мониторинг, выявлять штаммы, вызывающие озабоченность, на опережение создавать новые вакцинные конструкции, испытывать их в ограниченных клинических и доклинических исследованиях", — подчеркнул Логунов.

Специалист добавил, что сейчас учёные из центра Гамалеи совместно с экспертами Института искусственного интеллекта проводят работу по определению дальнейшей эволюции коронавируса. Как отметил Логунов, прогнозы позволят "опережать COVID-19, а не гоняться за каждой мутацией".

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