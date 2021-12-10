Болибок рассказал о самом опасном сценарии мутации COVID-19 и причём тут ВИЧ

Если коронавирус начнёт атаковать иммунные клетки, это может привести к самому опасному сценарию развития болезни, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Речь идёт о Т-лимфоцитах, которые становятся мишенью для клеток ВИЧ.

Коронавирус, как и вирус иммунодефицита человека, относится к типу РНК и в случае скрещивания двух опасных заболеваний, COVID-19 сможет "выключать" защитную систему организма.

"Если коронавирус научится атаковать T-лимфоциты, он сможет "выключать" иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь", — рассказал Болибок в беседе с URA.RU.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление специалистов Роспотребнадзора о "нестандартных" симптомах при новом штамме коронавируса "омикрон". Так, по словам экспертов, по сравнению с "дельтой", пациенты, у которых подтвердили этот вид, не жалуются на потерю обоняния и вкуса.

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