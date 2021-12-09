Мясников назвал лекарство, спасающее от тяжёлой формы COVID-19

Доктор Мясников призвал готовиться к тому, что штамм COVID-19 "омикрон" станет доминирующим. Медик объяснил, как спастись от мутирующего вируса.

Александр Мясников изучил интервью двух уважаемых инфекционистов из США, которые рассказали о первых зарегистрированных случаях заражения "омикроном" в США. Теледоктор, основываясь на исследовании зарубежных коллег, уверил, что вакцины эффективны в борьбе со штаммом "омикрон", а вот невакцинированным придётся туго.

"Всё, что мы сегодня можем посоветовать — вакцинироваться и ревакцинироваться. Только 20% людей в США, которые были вакцинированы, подверглись ревакцинации. Все лица старше 18 лет должны получить ревакцинацию", — написал медик в своём Telegram-канале.

Автор книг о здоровье назвал новое лекарство, одобренное ведомством США, аналогичным нашему Роспотребнадзору.

"Антивирусный препарат Molnupiravir для употребления в случае лёгких форм ковида у групп высокого риска для предотвращения перехода в тяжёлую форму — эффективность более 30%. Но время покажет…", — поделился информацией Мясников.

Ранее доктор рассказал о главной движущей силе пандемии — так называемых суперраспространителях. Этим термином называют некоторых генетически уникальных людей, иммунная система которых толерантна к присутствию вируса. При этом они выделяют вирус дольше, чем другие люди.

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