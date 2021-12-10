Роспотребнадзор перечислил отличия "омикрона" от других штаммов COVID-19

Штамм "омикрон" развивается гораздо быстрее предыдущих видов коронавируса и может не давать "стандартные" симптомы при течении заболевания, заявила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По её словам, пациенты с "омикроном" в некоторых случаях не жалуются на потерю обоняния и вкуса.

"В отличие от дельта-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают лёгкие и средне-тяжёлые формы заболевания. Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее", — пояснила Руженцова в беседе с РИА Новости.

Кроме того, эксперты отмечают, что новому штамму больше подвержены молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Тогда как, к примеру, "дельта" больше "нацелена" на граждан пожилого возраста.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление врачей о том, что новый вид коронавируса "омикрон" может стать живой вакциной. Но иммунолог Николай Крючков раскритиковал эту гипотезу и подчеркнул, что она не имеет под собой научно доказанную базу. А при худшем сценарии подобные предположения могут повлиять на темпы вакцинации и обернуться новой волной пандемии.

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