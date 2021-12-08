Песков спрогнозировал увеличение числа вакцин от COVID-19 в РФ до 10 за год

Число российских препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции может увеличиться до десятка через год, полагает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По его мнению, ситуация с распространением COVID-19 подталкивает к увеличению числа вакцин в стране.

"Этот очень сильный вызов приведёт к тому, что, если мы будем с вами разговаривать через год, у нас будет уже не три, а, наверное, с десяток российских вакцин разного типа", — цитирует заявление Пескова ТАСС.

Спрецпредставитель президента рассказал, что в настоящее время новые вакцины разрабатываются рядом частных компаний.

"Поэтому мы думаем, что здесь будет большое разнообразие решений", — предположил Песков.

Он заявил о необходимости продолжения пропаганды вакцинации от коронавируса в стране, но подчеркнул, что в этом вопросе не стоит выходить за рамки здравого смысла.

"Всё должно быть в рамках здравого смысла, но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно", — подчеркнул представитель Кремля.

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