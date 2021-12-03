СМИ: Минздрав готовит расширенный список медотводов от вакцинации от COVID-19

В Минздраве РФ идёт подготовка расширенного перечня противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции.

Согласно сведениям знакомого с ситуацией источника "Известий", уточнённый список медотводов от прививки могут обнародовать в середине декабря. Возможно, список включат во временные рекомендации по вакцинации.

По словам источника, близкого к Минздраву, проект документа уже направили в Роспотребнадзор, чтобы уточнить алгоритм его применения.

"О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее", — заявил собеседник издания.

В свою очередь в министерстве здравоохранения сообщили, что перечень оснований для медотводов коррелирует с противопоказаниями к вакцинации, указаны в инструкциях к каждой из применяемых для иммунизации от COVID-19 вакцин.

В настоящее время, согласно рекомендациям Минздрава, вакцинация препаратом "Ковивак" противопоказана людям старше 60 лет, "ЭпиВакКороной" — онкобольным.

Прививка от COVID-19 противопоказана также при гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины, тяжелых аллергических реакциях, острых респираторных инфекциях, обострении хронических заболеваний. Кроме того, противопоказанием является возраст до 18 лет, поскольку зарегистрированной в РФ противокоронавирусной вакцины для подростков от 12 лет ещё нет в гражданском обороте.

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